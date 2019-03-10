Православные отмечают Прощеное воскресенье

Сегодня, 10 марта, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у всех близких и знакомых людей за любые свои грехи и обиды.

В церквях на литургии читают Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним.

Также сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет праздничные службы в Спасской слободе Москвы и храме Христа Спасителя, передают РИА «Новости».

В православной традиции Прощеное воскресенье - это последний день Масленичной недели. После нее приходит Великий пост, который в этом году продлится с 11 марта по 27 апреля.