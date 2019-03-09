10 марта из-за "Масленицы" в Сургуте перекроют часть улицы Ленина // ПРОГРАММА

Завтра 10 марта, для проведения народного гуляния «Масленица» с 7 утра до 17 вечера будет перекрыт участок улицы Ленина. От перекрестка Университетская – Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

ПРОГРАММА:

С 12.00 до 16.00 часов на площади перед Театром Сургутского государственного университета (пр. Ленина,1) состоится народное гуляние «Масленица – затейница»;

Гостей ожидают:

- Новинка народного гуляния – квест-игра «Поиск пропавших блинов»;

- Конкурсно-игровая программа «Сказки Маслёнка»;

- Костюмированный конкурс «Сударушка - Весна»;

- Театрализованное представление «Масленицу играем - сургутян поздравляем»;

- Взятие снежной крепости;

- Покорение масленичного столба;

- Игры и забавы с Черным Лисом;

- Катание на собачьих упряжках и оленях;

- Фотоконкурс «Посиделки у самовара» и многие другие традиционные конкурсы;

- Ценные подарки и призы.

С 12.00 до 16.00 часов на территории Городского парка культуры и отдыха (пр. Набережный) состоится городское мероприятие «Широкая Масленица».

Проводы зимы в духе русской старины. Гостей ждёт праздник в лучших традициях народного гуляния: игры, забавные конкурсы, танцы, пляски, хороводы, масленичный стол угощений с блинами, тульскими пряниками, чаем из настоящих тульских самоваров на дровах, а также выступление творческих коллективов города. Яркая программа и безудержное веселье гарантированы!