10 марта из-за "Масленицы" в Сургуте перекроют часть улицы Ленина // ПРОГРАММА

Завтра 10 марта, для проведения народного гуляния «Масленица» с 7 утра до 17 вечера будет перекрыт участок улицы Ленина. От перекрестка Университетская – Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.
ПРОГРАММА:
- С 12.00 до 16.00 часов на площади перед Театром Сургутского государственного университета (пр. Ленина,1) состоится народное гуляние «Масленица – затейница»;
Гостей ожидают:
- Новинка народного гуляния – квест-игра «Поиск пропавших блинов»;
- Конкурсно-игровая программа «Сказки Маслёнка»;
- Костюмированный конкурс «Сударушка - Весна»;
- Театрализованное представление «Масленицу играем - сургутян поздравляем»;
- Взятие снежной крепости;
- Покорение масленичного столба;
- Игры и забавы с Черным Лисом;
- Катание на собачьих упряжках и оленях;
- Фотоконкурс «Посиделки у самовара» и многие другие традиционные конкурсы;
- Ценные подарки и призы.
- С 12.00 до 16.00 часов на территории Городского парка культуры и отдыха (пр. Набережный) состоится городское мероприятие «Широкая Масленица».
Проводы зимы в духе русской старины. Гостей ждёт праздник в лучших традициях народного гуляния: игры, забавные конкурсы, танцы, пляски, хороводы, масленичный стол угощений с блинами, тульскими пряниками, чаем из настоящих тульских самоваров на дровах, а также выступление творческих коллективов города. Яркая программа и безудержное веселье гарантированы!