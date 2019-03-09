В Сургуте открылся башкирский центр по изучению языка, истории, культуры и традиций

В Сургуте 24 февраля на общественных началах открылась воскресная школа по изучению башкирского языка, истории, культуры и традиций башкирского народа - "Тамыр". Центр заработал благодаря «Башкирской национально-культурной автономии Сургута».
Занятия будут проходить два раза в неделю. Как сообщает пресс-служба администрации города, на основании будущего соглашения с городским департаментом образования уроки будут считаться дополнительным образованием.
«У аппарата!» с издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским // ONLINE 11 июня в 11.00