В Сургуте открылся башкирский центр по изучению языка, истории, культуры и традиций

В Сургуте 24 февраля на общественных началах открылась воскресная школа по изучению башкирского языка, истории, культуры и традиций башкирского народа - "Тамыр". Центр заработал благодаря «Башкирской национально-культурной автономии Сургута».

Занятия будут проходить два раза в неделю. Как сообщает пресс-служба администрации города, на основании будущего соглашения с городским департаментом образования уроки будут считаться дополнительным образованием.