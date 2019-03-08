​В Сургуте открылась выставка Александра Седова «Цвет и свет»

6 марта в галерее современного искусства «Стерх» открылась выставка работ Александра Седова «Цвет и свет». Художник не раз выставлялся в городах России и Европы, но в Сургуте его картины представлены впервые.

Серия работ приурочена к празднику 8 марта. В экспозицию вошли самые душевные и сентиментальные работы художника. Многие картины выполнены не на привычном холсте, а на дереве. По словам Александра, это самый теплый и долговечный материал из всех. Он требует душевной отдачи художника, постоянно диалога с собой.

Основой выставки стали женские портреты. На полотнах изображены лики древнерусских красавиц и жительницы современных городов, но картины объединяет идея о том, что каждая женщина способна воплотиться в произведение искусства.

Главными гостями выставки стали воспитанники художественной школы. Одна из учениц Дарья призналась, что картины Александра Седова зацепили ее неординарностью образов и стиля. Работы вдохновили начинающую художницу на собственные творческие эксперименты.

Закрытие экспозиции состоится 31 мая, а пока каждый желающий может посетить галерею и тоже почувствовать на себе силу современного искусства.