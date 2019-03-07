​Водитель, сбивший насмерть женщину в Сургуте, рассказал, как это произошло

34-летний водитель КамАЗа, сбивший насмерть пожилую женщину в Сургуте, задержан. Полицейским он пояснил, что не заметил пешехода, так как она попала в «слепую зону».

«С помощью записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения ДТП, стражам порядка удалось установить марку автомобиля, а также личность водителя. По данному факту полицейскими проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Трагедия произошла в 07.40 7 марта на улице Индустриальная. КамАЗ сбил женщину, водитель с места происшествия скрылся. Чтобы поймать его, в городе был объявлен план «Перехват».