​Администрация Сургута организовала конкурс на поставку продовольствия на случай ЧП за 10 копеек

На сайте госзакупок находится необычный лот, стоимость которого исчисляется не сотнями тысяч или миллионов рублей, как это обычно бывает, а десятью копейками. Администрация Сургута организовала конкурс, его объектом стала поставка продовольственного резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В списке продуктов находятся чай, соль, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, сахар, мука, масло, гречка и макароны. Каждый продукт стоил ровно одну копейку.

Ответственный за закупку замначальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Михаил Яцик рассказал информационному агентству СИА-ПРЕСС, что проводился предварительный отбор, чтобы определить поставщиков. Отобранные компании, в случае необходимости, предоставят необходимые объемы продовольствия, в зависимости от количества пострадавших.

«При возникновении чрезвычайной ситуации будет проводиться котировка серди тех участников, которые включены в реестр поставщиков, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС специалист. — В рамках закона такая процедура предусмотрена — мы отобрали подрядчиков, которые соответствуют требованиям».