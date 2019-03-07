В ГИБДД Сургута рассказали о рекордсменах города по количеству штрафов

В прошлом году сотрудники ГИБДД Сургута выявили почти 217 тысяч нарушений ПДД сургутскими водителями, рассказали СИА-ПРЕСС в инспекции. По сравнению с 2017 годом рост составил 5,8 процента. Сумма назначенных штрафов — более 238,5 млн рублей, из них оплачено более 177,9 млн рублей.

Есть среди нарушителей и лидеры по количеству полученных за год штрафов. Так один сургутянин нарушил правила почти 150 раз, на втором месте водитель с 110 нарушениями, а на третьем — с 80.

По данным врио начальника УМВД России по Сургуту Владимира Бабушкина, в основном в прошлом году сургутские водители превышали допустимую скорость — более 128,2 тысяч случаев. Не уступали дорогу пешеходам, велосипедистам и иным участникам дорожного движения 7,4 тысяч раз, а проехали перекрестки на запрещающий сигнал светофора — почти 6,4 тысячи водителей.

Кстати, за год уменьшилось число пойманных пьяных водителей — 875 человек против 1142 в 2017-м.

Для справки: должников, имеющих задолженность по штрафам на сумму свыше десяти тысяч рублей, или имеющих более десяти неоплаченных штрафов, ГИБДД передает в работу судебным приставам.

Фото: УМВД России по Сургуту