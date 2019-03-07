​В бытовке на месторождении под Сургутом найдены трупы монтажника и сварщика

В Сургутском районе на 657 километре газоконденсатопровода Западно-Сибирского месторождения в вагоне-бытовке обнаружены трупы монтажника и сварщика. Установлено, что погибшие были сотрудниками ООО «Монолит сервис».

Трагедия произошла 5 марта. По факту гибели мужчин проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«Одной из рассматриваемых версий гибели мужчин является отравление угарным газом, образовавшимся в результате топки печи полимерной оплеткой труб. В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.