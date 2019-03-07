​Установлен водитель КамАЗа, насмерть сбивший пожилую женщину в Сургуте

Полицейские Сургута установили личность водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 64-летняя женщина. Им оказался 34-летний житель города с 16-летним стажем вождения. Также известно, что погибшая угодила под колеса КамАЗа.

«Информации о том задержан водитель или нет, у нас пока нет», — уточнили в пресс-службе УМВД Югры.

Смертельная авария произошла утром в четверг, 7 марта, на улице Индустриальная. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Виновник ДТП скрылся. В городе был объявлен план «Перехват».

Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, и штраф за то, что скрылся с места ДТП.