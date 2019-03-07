​Администрация Сургута объявила конкурс на строительство улицы Маяковского 

В среду, 6 марта, администрация Сургута повторно объявила конкурс на строительство продолжения улицы Маяковского. Об этом сообщила начальник управления муниципальных закупок администрации Сургута Татьяна Карпович. Стартовая цена контракта составляет 380 миллионов рублей.

В прошлом году администрация уже объявляла аналогичный конкурс, но желающих не нашлось, а ФАС предъявила претензии к документации.

"Они предъявили претензии к материалу, из которого нужно сделать дорогу. Их не устроило описание фракции щебня. Мы тогда все исправили и продлили конкурс, но желающих не нашлось", - рассказала Татьяна Карпович.

Соответствующий конкурс появился на портале госзакупок. Аукцион состоится 25 марта, а его итоги подведут 27 марта, после чего станет известна финальная сумма затрат и срок проведения работ.