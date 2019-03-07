20 марта ДИ «Нефтяник» приглашает на концерт Валерия Сюткина и группы Rock&Roll&Band!

Весной нам всегда хочется чего-то необыкновенного. Например, подняться на 7 тысяч километров над землей. Или надеть стильный оранжевый галстук и ночь напролет танцевать рок-н-ролл. Или чтобы над Сургутом зазвучал тот самый московский бит… Если вы желаете ярких эмоций и необыкновенного душевного подъема, тогда концерт Валерия Сюткина в ДИ «Нефтяник» – то, что надо!

В программе – сольные хиты и золотые песни периода группы «Браво». Лирический герой певца – романтик и стиляга. Он путешествует из десятилетия в десятилетие, неизменно молодой, энергичный и зажигательный. Подготовимся вместе к визиту Его Величества Короля Оранжевое Лето!

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