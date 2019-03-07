​Сургут вошел в топ-10 городов страны с самыми дорогими двушками

В Сургуте средняя цена на двухкомнатную квартиру составляет 4 397 000 рублей. За год стоимость двушек выросла на девять процентов. С такими показателями экономическая столица Югры располагается на девятом месте рейтинга Domofond.ru городов России с самыми высокими ценами на двухкомнатные квартиры.

«Среди крупных городов России самые доступные «двушки» находятся в Магнитогорске (в среднем за 1 625 000 рублей), а самые дорогие – в Москве (12 212 000 рублей). При этом в зависимости от города средние цены за объект за год выросли в диапазоне от одного до 22 процентов в 74 городах», — отметили аналитики.

Нижневартовск в списке городов расположился на 20 месте. Там цена двушки также за год выросла на девять процентов и составила 3 371 000 рублей.