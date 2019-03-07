​В Сургуте насмерть сбита женщина. Водитель скрылся

В четверг, 7 марта, около 08.00 на улице Индустриальная в Сургуте в ДТП погибла 64-летняя женщина-пешеход.

«Неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. С места происшествия преступник скрылся. Полицейские разыскивают злоумышленника, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. В городе объявлен план «Перехват», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.



В городском паблике К-Информ уточняют, что женщина сбита вездеходом. Однако пока эту информацию официально не подтверждают.