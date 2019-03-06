​Полиция Югры предупредила о новом виде мошенничества. По угрозой — пенсионеры

В Югре зафиксирован новый вид мошенничества. Злоумышленники пытаются нажиться на самой незащищенной категории населения — пенсионерах. О преступлениях в полицию Сургутского района сообщил сотрудник многофункционального центра (МФЦ).

«В МФЦ Лянтора приходят на прием пенсионеры с желанием получить несуществующие выплаты. В ходе разбирательства было установлено, что посредством сотовой связи на телефон жителей приходят смс-сообщения со следующем содержанием: «Здравствуйте! В мфц дают единовр. выплату рожденным с 1957 по 66 годы. Нужен снилс и паспорт. Скажите своим. Это тем, кто на пенсии». В дальнейшем в переписке у граждан просят данные их банковских карт для хищения денежных средств», — рассказали в пресс-службе районной полиции.

Стражи порядка просят югорчан быть внимательнее и напоминают, что в действующем законодательстве изменений по социальным гарантиям, льготам и выплатам гражданам, рожденным с 1957 по 1966 годов рождения, не произошло.