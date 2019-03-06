​В Сургуте стало больше чиновников, а расходы на них выросли до миллиарда рублей

В 2018 году на муниципальной службе в администрации Сургута состояло 703 человека. На их содержание за 12 месяцев потрачено 931 миллион 937 тысяч рублей. Таким образом, средняя зарплата городского чиновника в прошлом году превысила 110 тысяч рублей.

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2018 год опубликованы на официальном сайте мэрии.

По сравнению с 2017 годом количество муниципальных служащих органов местного самоуправления увеличилось на 12 человек, а траты на содержание всей команды — на 105 миллионов рублей.

Общее количество сотрудников администрации также выросло — с 808 до 816 человек. Сумма трат на их содержание увеличилась за год с 939,7 миллиона до 1,05 миллиарда рублей.

Численность работников муниципальных учреждений, напротив, снизилась — с 13 791 до 13 701 человек. На их зарплаты ушло в 2018 году 9,5 миллиарда рублей. В 2017-м эта статья расходов составляла 8,6 миллиарда рублей.