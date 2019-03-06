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​Цифровые табло на остановках Сургута не будут показывать точное время прибытия автобусов

Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru
Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

Остановочные комплексы Сургута продолжают оборудовать электронными табло с расписанием. Планируется, что они появятся на всех остановках с торговыми павильонами. Причем, установка будет вестись за счет бизнесменов.

«На сегодня заключено 57 договоров с владельцами остановочных павильонов. В течение года все эти павильоны должны быть оборудованы электронными табло. На оснащение частных остановочных павильонов средства из бюджета города не выделяются. Электронные табло очень удобны для пассажиров, благодаря им человек понимает, через какое время подъедет автобус», - приводит слова начальник дорожно-транспортного управления города Игоря Газизова пресс-служба мэрии.

Однако директор МКУ «Управление информационных технологий и связи» Даниил Конев пояснил, что табло будут отображать не точное время прибытия автобусов, а прогнозное: «Эти табло подгружают информацию в автоматическом режиме с портала surgutbus.ru. Информация может предоставляться с погрешностью, но только на опережение. Дается прогноз, сколько времени примерно, автобус будет ехать с того или иного места в городе. Дорога - не метро, где ничто не мешает транспорту проехать, ровная ветка и других участников нет. Поэтому предоставляется прогнозное время, так как могут быть пробки в городе или ДТП».

С другой стороны, благодаря установленным табло ожидающие автобус сургутяне будут видеть точное время и температуру воздуха.

По требованиям администрации, табло должны быть антивандальными, выдерживать низкие температуры и оснащены кнопкой для слабовидящих людей, при нажатии которой информация воспроизводится в звуковом режиме. В дальнейшем они должны появиться и на муниципальных остановочных комплексах.

Глава города Вадим Шувалов через соцсети оповестил горожан об установке цифровых табло на остановках в конце февраля. Тогда его подписчики жаловались, что табло не отражает реальной информации о движении транспорта.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 56, комментариев: 0


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