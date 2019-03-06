​Кому в Югре дороже и дешевле всего обходится вывоз мусора по новому тарифу

Ориентировочно к началу апреля региональный оператор «Югра-Экология» должен рассчитать для Сургута и Сургутского района, сколько жители муниципалитетов будут платить за вывоз и утилизацию мусора. Тарифы для южной зоны округа уже установлены.

Чтобы югорчане могли посчитать, сколько им придется платить по новому «мусорному» тарифу, на сайте регоператора заработал калькулятор.

Для расчета необходимо выбрать из выпадающего списка место жительства, вписать количество прописанных людей и выбрать тип дома: многоквартирный или индивидуальный.

СИА-ПРЕСС сравнил, сколько платит семья из трех человек в разных муниципалитетах Югры, живя в многоквартирном доме.

Выяснилось, что самый дорогой мусор — 400,66 рублей в месяц — в Ханты-Мансийске и районе, Урае, Нягани, Югорске, Пыть-яхе, Нефтеюганске и районе (с исключениями).

В поселениях Кондинского района цена ниже — 215,88 руб.

Самый дешевый мусор в пгт Пионерский в Советском районе. Семья из трех человек там заплатит всего 182,95 руб.

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