​На Аллее Славы в Сургуте хотят хоронить почётных граждан города

В Сургуте на Аллее Славы на кладбище «Чернореченское» хотят хоронить горожан, имеющих звание «Почетный гражданин Сургута». Проект постановления опубликован на сайте муниципалитета.

Таким образом к Аллее воинских захоронений, где лежат ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, возможно добавится Аллея почетных захоронений.

Места для погребения планируют предоставлять на безвозмездной основе, а само погребение умершего будет возложено на супруга, близких родственников или других ответственных лиц.

В настоящий момент Аллея Славы на кладбище заполнена меньше чем на половину: «Там уже порядка 60 могил, а всего Аллея рассчитана на 140-150 мест», — рассказала СИА-ПРЕСС директор МКУ «Ритуал» Елена Полехина.

Почетных граждан в Сургуте немало. Среди них Владимир Богданов, Вера Панасевич, Александр Сидоров и другие.

Для справки: Звание «Почетный гражданин города Сургута» может получить житель города, «пользующийся всеобщим уважением, за особые заслуги перед городом в области науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, городского хозяйства, обеспечения общественной безопасности, за активное участие в общественной жизни города».