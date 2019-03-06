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​Во дворах Сургута вводят одностороннее движение

В ста дворах Сургута планируют ввести одностороннее движение. Об этом сообщил замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев. Чтобы организовать одностороннее движение, жителям домов необходимо проголосовать на собрании жильцов. По решению большинства, во дворе устанавливают дорожные знаки.

Пилотными площадками проекта стали около семи домов.

«В месяц проводится два-три общедомовых собрания, в зависимости от активности собственников. Поэтому реализация программы займет три-четыре года», — заявил замглавы ДГХ.

Эти меры вводятся не только для удобства жильцов, но и обеспечения безопасности. В Сургуте существуют дворы, куда из-за высокой плотности стоянки и потока встречных машин не могут проехать экстренные службы.

О мерах наказания для нарушителей одностороннего режима движения администрация города распространяться не хочет. «О контроле мы сейчас не говорим, а то отобьем у людей желание голосовать (за введение — прим.ред)», — отметил Алексеев.

Кстати, помимо дорожных знаков жильцы при желании могут установить шлагбаумы при въезде и выезде со двора. Так, например, поступили в жилом комплексе «Возрождение». По словам директора УК «Возрождение» Владимира Кульбы, цена одного шлагбаума без монтажа составляет порядка 80 тысяч рублей. Однако в данном случае устройства были установлены застройщиком. «Дорожный знак стоит до двух тысяч рублей. Обычно управляющие компании устанавливают их за свой счет», — пояснил руководитель корреспонденту СИА-ПРЕСС.

«Мне очень нравится нововведение, потому что это прежде всего безопасность. Был случай, когда пожарная машина не смогла добраться к горящей квартире в ЖК — жилье полностью выгорело», — рассказал Алексей Мусаев, житель «Возрождения».


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Сегодня в 15:22, просмотров: 340, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:44
хорошая новость, но надо, чтобы наказание за нарушение этого порядка было неотвратимым

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