​Сургутянка заставила свою 11-летнюю дочь ограбить магазин

Жительницу Сургута ждет уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. В декабре 2018 года женщина со своей 11-летней дочерью приехала в один из магазинов Лангепаса и вовлекла подростка в кражу продовольственных товаров.

«В дальнейшем похищенным имуществом женщина распорядилась по своему усмотрению, причинив собственнику ущерб на сумму свыше 17 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уточняется также, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, а ход его расследования находится на контроле прокуратуры города.

Стоит отметить, что нерадивую мать ждет наказание до шести лет лишения свободы.