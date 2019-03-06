​В Сургуте госавтоинспекторы запретили эксплуатацию 26 автобусов и маршруток

В Сургуте 26 транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, не прошли проверку Госавтоинспекции. Их эксплуатация запрещена из-за неисправностей и несоответствия требованиям. Таковы результаты профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило в городе с 25 по 28 февраля, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД города.

Выявлены и другие нарушения. Так, водители автобусов не всегда соблюдают правила дорожного движения.

«За период проведения мероприятия проверено порядка 150 транспортных средств данной категории. Выявлено 53 нарушения правил дорожного движения, которые допустили водители автобусов. Кроме того, к административной ответственности привлечены 25 должностных лиц автотранспортных предприятий, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. Госинспекторами ОТН ГИБДД УМВД России по Сургуту проведено пять проверок технического состояния транспортных средств при выпуске на линию. Должностным лицам предприятий выдано два обязательных для исполнения предписания и три представления», — рассказала старший госинспектор ОТН ОГИБДД УМВД России по Сургуту Людмила Старых.

Стоит отметить, что госавтоинспекторы регулярно выявляют нарушения при эксплуатации общественного транспорта в Сургуте. Так, в январе была запрещена эксплуатация 18 транспортных средств.