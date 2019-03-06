​В сургутском дворе сбили 4-летнего ребенка

Во вторник, 5 марта, около 16.30 во дворе дома на улице Чехова в Сургуте в ДТП пострадал 4-летний ребенок. Мальчик угодил под колеса Datsun On-Do, которым управлял 29-летний водитель.

«Мальчик получил телесные повреждения и направлен в травмцентр для обследования», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД города. По предварительным данным, ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.