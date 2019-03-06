​Администрация Сургута рекомендовала жителям арендного дома парковаться в соседнем дворе

Администрация Сургута отреагировала на жалобы жителей арендного дома из-за отсутствия парковочных мест во дворе. Официальный ответ чиновники прислали СИА-ПРЕСС в нашей группе во «ВКонтакте».

Действительно, знаки во дворах Ивана Захарова, 12 и 12/1, стоят для обеспечения доступа спецтехники.

В городе работает 2 переносных комплекса «Паркон». Они ведут съемку и во дворах многоквартирных домов, чтобы найти собственников авто, которые нарушают ПДД. Жилой дом № 12 по улице Ивана Захарова также включен в один из маршрутов «Паркона».

Подземный паркинг в жилом доме № 12 по улице Ивана Захарова действительно закрыт. Но закрыт он в связи с тем, что открытый в соседнем доме № 10 подземный паркинг заполнен на 46% (в настоящее время в нем 100 свободных мест) и обслуживающая эти стоянки коммерческая структура будет нести убытки на их содержание, что может вызвать повышение арендной платы.

Открытый паркинг расположен в шаговой доступности – между этими автостоянками 200 метров. Поэтому жителей ближних домов управляющая компания просит оформить стоянку для своих автомобилей в данном подземном паркинге.