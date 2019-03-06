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​Сургутские бизнесмены должны отчитаться о выполнении запрета на работу иностранных граждан в такси и торговле

Администрация Сургута напомнила предпринимателям города о том, что в 2019 году в Югре вступил в силу запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, к работе по ряду направлений.

Нельзя привлекать иностранцев к работе в такси, на внутригородских и пригородных перевозках пассажиров и деятельности прочего сухопутного транспорта; производству детского питания и диетических пищевых продуктов; торговле табачными изделиями и розничными алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков; в образование.

Бизнесменам, у которых возникли трудности в исполнении этого запрета, чиновники просят отчитаться о проделанной работе.

«Субъектам предпринимательской деятельности, испытывающим трудности в исполнении требований постановления Губернатора ХМАО-Югры №128 от 17.12.2018, просим направить информацию (наименование юридического лица/ИП, Ф.И.О., контакты) с указанием проведенной работы, направленной на соблюдение положений указанного правового акта, до 11 марта 2019 года на электронный адрес: dymova_nm@admsurgut.ru», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской мэрии.

Запрет действует на основании постановления губернатора округа от 17 декабря 2018 года «Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в ХМАО-Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».

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Сегодня в 09:05, просмотров: 165, комментариев: 0


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