Пролетарский проспект в Сургуте ждёт большая реконструкция

Администрация Сургута заказала проект реконструкции Пролетарского проспекта за 9,5 миллионов рублей. Информация о проведенном конкурсе содержится на портале госзакупок. Победителем стало ООО «Стройуслуга», которое должно закончить проектно-изыскательских работ к декабрю 2019 года.

Согласно техническому заданию, необходимо в два этапа реконструировать участок Пролетарского проспекта от улицы 30 лет Победы до улицы Геологической. В требованиях указано, что в микрорайоне 31А в границах автодороги нужно сделать парковку общего пользования для посетителей нового перинатального центра.

Кроме того, администрация города планирует реконструировать пешеходную часть Пролетарского проспекта, автобусные карманы и бордюры, а также установить новые ограждения. В списке работ также указана организация велодорожки на всем протяжении от улицы 30 лет Победы до улицы Геологической. Переустройству должны подвергнуться и инженерные сети: ливневая канализация, газо- и электроснабжение, связь, освещение. В случае необходимости в 32 и 31А микрорайоны будут организованы новые въезды и переделаны старые.

«Насколько мне известно, реконструкции подвергнется та часть Пролетарского, что примыкает к новому перинатальному центру. Противоположная часть проспекта, которая находится со стороны парка «За Саймой» стоит в плане капительного ремонта автодорог на этот год», – рассказал СИА-ПРЕСС депутат сургутской думы Алексей Кучин.