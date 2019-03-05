​Голого мужчину, найденного в детском саду, арестовали на семь суток

Голого мужчину, которого обнаружили в детском саду, арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Решение вынес Сургутский суд. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала врио заместителя начальника отдела информации и общественных связей УМВД Югры Софья Юсина.

Специалист отметила, что решение по второму фигуранту происшествия, которого нашли в подъезде неподалеку от дошкольного учреждения, еще не принято.

Напомним, накануне полиция сообщила, что обнаженный мужчина находится на территории сургутского детского сада «Искорка». «Поступило сообщение, что в детском саду «Искорка» находится неадекватный мужчина. Сотрудники полиции задержали его и доставили в больницу, — сообщили специалисты пресс-службы УМВД Сургута агентству СИА-ПРЕСС. — Правоохранительными органами установлено, что мужчина 1981 года рождения привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления (кражи — прим.ред.) и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Неоднократно доставлялся в отделения полиции за административные правонарушения».

Сотрудники полиции также сообщили подробности происшествия, пояснив, что мужчины находились в глубоком алкогольном опьянении, а инциденту предшествовал бытовой конфликт.

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