​Главврач скорой помощи в Сургуте рассказал о проблемах городской станции

Главной проблемой службы скорой помощи остается продолжительность времени, которое специалисты тратят в пути до пациента. Об этом в ходе пресс-конференции об итогах 2018 года рассказал главный врач сургутской станции Владимир Ершов, где побывал корреспондент СИА-ПРЕСС.

«Время доезда за последние годы выросло в Сургуте на минуту, но продолжает соответствовать федеральным приказам и стандартам — 20 минут в среднем в день, —заявил главврач. — Однако существуют часы пик, в том числе в вечернее время, когда увеличивается обращаемость населения, загруженность дорог автомобилями, а также на проезд влияет слаборазвитая инфраструктура.

В это время, особенно при ухудшении погодных условий, доезд у машин скорой помощи занимает до 40 минут».

Еще одна проблема, названная Ешровым — это отсутствие пешеходного перехода от остановок общественного транспорта к зданию станции, расположенному на улице Профсоюзов. Главврач подчеркнул, что проблему решить не удается многие годы.

Также руководитель городской службы скорой помощи сообщил о нехватке современного оборудованием для автопарка и подчеркнул проблему отсутствия типового здания. «Это создает затруднения при организации работы оперативно-диспетчерской службы — не достаточно точек для приема вызовов от населения», — пояснил главный врач.