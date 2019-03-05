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​В Сургуте 10 марта ограничат движение автомобилей в центре города

В Сургуте в воскресенье, 10 марта, с 07.00 до 17.00 для автомобилистов будет закрыт центр города из-за празднования Масленицы.

«В рамках народного гуляния «Масленица» с 07:00 до 17:00 будет перекрыто движение автотранспорта по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом», — сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города Вадим Шувалов рассказал на своей странице в соцсети, что народное гуляние «Масленица-затейница», которое состоится на площади СурГУ, посвящено Году семьи в Югре. «Поэтому традиционные взятие снежной крепости и сжигание чучела Масленицы мы совместим с квестом для детей и взрослых, играми и конкурсом костюмов «Сударушка-Весна». Надеюсь, с погодой нам повезёт. Ждём всех 10 марта с 12:00 на площади СурГУ!», — отметил градоначальник.


Источник: vk.com/public126576411


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Сегодня в 13:11, просмотров: 166, комментариев: 0


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