Здание сургутского морга на улице Каролинского хотят достроить

Эксперты оценили состояние пустующего здания бюро судмедэкспертизы, расположенного на улице Каролинского. Проверка показала, что объект, несмотря на его внешний плачевный вид, все еще можно достроить и ввести в эксплуатацию. Частная инициатива о проведении экспертизы исходила от депутата окружной думы Рината Айсина.

«В 2018 годы было поручение губернатора о проведении экспертизы. До 1 октября мы должны [были] это поручение выполнить. Экспертиза есть, она проведена силами частного инвестора, и уже направлена нами окружным властям вместе с предложением о принятии этого объекта в собственность субъекта федерации и его дальнейшей достройки. Потому что на сегодняшний день строительство медучреждений — это полномочия округа», — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

По его словам, сейчас вопрос продолжения строительства морга, которое затихло еще в начале 2000-х, активно прорабатывается. Вопрос стоит на контроле в думе Сургута. Будущее здания может быть определено к концу весны.

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