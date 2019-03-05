​Полиция рассказала, почему голый мужчина оказался в детском саду в Сургуте

Сегодня в Сургуте будет вынесен приговор по делу мужчины, которого задержали голым в детском саду «Искорка» накануне. Ему предъявлено обвинение по статье мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка. Сейчас в городском суде проходит заседание по данному делу. Об этом информационному агентству СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Административное нарушение повлечет за собой штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Специалисты пресс-службы полиции пояснили, что вчера конфликт возник между четырьмя мужчинами во время алкогольного застолья. Трое товарищей, находились в нетрезвом состоянии, когда еще один мужчина появился в квартире, где ранее проживал, чтобы забрать свои вещи. Компания попыталась выгнать последнего, в результате произошел конфликт, и трезвый мужчина вызвал полицию и грузчиков. В то же время из душа вышел обнаженный мужчина (позже найденный голым в детском саду) и вступил в потасовку с собутыльниками. После чего мужчина решил сбежать.

«Почему он не оделся и побежал именно в детский сад, мужчина объяснить не может, так как находился в состоянии глубокого алкогольного опьянения», — отметили сотрудники окружного УМВД корреспонденту СИА-ПРЕСС.

По прибытию сотрудников правопорядка в дом, где произошла драка, был обнаружен мужчина, возможно, ставший зачинщиком конфликта. Полицейские отмечают, что при задержании в подъезде дебошир был в крови, но одет.

Сейчас ему также грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Подозреваемый сейчас находится в суде вместе с товарищем.

Напомним, вчера в Сургуте голый мужчина был задержан в детском саду «Искорка», расположенном на улице Профсоюзов 40/1. Правоохранительными органами установлено, что мужчина 1981 года рождения привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.