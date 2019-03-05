​Сургут и Барнаул свяжет прямой авиарейс

С 26 мая из Сургута можно будет улететь в столицу Алтайского края. Прямой еженедельный рейс запускает авиакомпания Utair сообщает пресс-служба аэропорта Барнаула.

«Аэропорт Барнаул сообщает об открытии продажи на рейс Барнаул - Сургут! Рейс будет выполняться с 26 мая на АТР-72 авиакомпании Utair по воскресеньям. Прилет в Барнаул из Сургута — в 19.40, вылет из Барнаула в Сургут — в 20.30», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что билеты будут стоит от 7 085 рублей.