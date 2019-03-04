​Одному из крупнейших кредиторов Utair поступило предложение о переуступке долга

Банк «Траст», являющийся одним из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, поступил предложения о переуступке долга с дисконтом. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал председатель правления банка Александр Соколов.

Однако пока ни одно из предложений банк не устроило: «Это вопрос цены. За рубль долг много кто захочет купить. Другое дело — это выгодно или нет. Выгодных, которые экономически нам были бы интересны, не получали».

По данным агентства, речь идет о 6,6 миллиарда рублей, то есть 35 процентах от синдицированного кредита на 18,9 миллиарда рублей.

Также источники РБК сообщили, что другой кредитор Utair — «Уралсиб» — предлагает участникам синдицированного кредита авиакомпании купить его долю — 245 миллионов рублей (1,3 процента кредита).

Гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев полагает, что предложение о выкупе долга авиакомпании может говорить о консолидации требований у одного кредитора: «Целью консолидации может являться гарантированное введение процедуры банкротства с утверждением лояльного арбитражного управляющего и большинством голосов в совете кредиторов. Фактически такой кредитор получает контроль над ситуацией».