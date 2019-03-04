​Одному из крупнейших кредиторов Utair поступило предложение о переуступке долга

Банк «Траст», являющийся одним из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, поступил предложения о переуступке долга с дисконтом. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал председатель правления банка Александр Соколов.
Однако пока ни одно из предложений банк не устроило: «Это вопрос цены. За рубль долг много кто захочет купить. Другое дело — это выгодно или нет. Выгодных, которые экономически нам были бы интересны, не получали».
По данным агентства, речь идет о 6,6 миллиарда рублей, то есть 35 процентах от синдицированного кредита на 18,9 миллиарда рублей.
Также источники РБК сообщили, что другой кредитор Utair — «Уралсиб» — предлагает участникам синдицированного кредита авиакомпании купить его долю — 245 миллионов рублей (1,3 процента кредита).
Гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев полагает, что предложение о выкупе долга авиакомпании может говорить о консолидации требований у одного кредитора: «Целью консолидации может являться гарантированное введение процедуры банкротства с утверждением лояльного арбитражного управляющего и большинством голосов в совете кредиторов. Фактически такой кредитор получает контроль над ситуацией».
Проект «ДУМать и решать». Выпуск XIII. Праздничный эфир к 8 марта // ONLINE 6 марта в 14:00