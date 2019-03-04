В Сургуте могут запустить новые школьные автобусы к дачным кооперативам

В Сургуте могут запустить новые маршруты школьных автобусов для жителей удаленных дачных кооперативов. Соответствующий проект уже подготовлен рабочей группой, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС депутат думы города Дмитрий Пахотин.

«Речь идет о добавлении новых маршрутов и удлинении уже существующих. На данный момент в проекте прописаны предложения по шести маршрутам, но возможно, получится увеличить их число. Но тут есть сложности – подъезды к некоторым кооперативам невозможны. Например, дорога к Ветеран-2 принадлежит кооперативу, и он ее не чистит от снега. А проезд к ряду кооперативов – «Север», «Север-1», «Хвойный», «Здоровье», небезопасен из-за частых туманов. По всем правилам, мы не можем туда отправлять школьные автобусы», – объяснил Дмитрий Пахотин.

Авторы проекта предлагают запустить новые или удлинить старые маршруты по этим направлениям:

Первый : СОК «Виктория» – «Кедровый-16» – «Березовое» – «Пищевик» – «Газовик» – «Алтай» – школа № 22.

: СОК «Виктория» – «Кедровый-16» – «Березовое» – «Пищевик» – «Газовик» – «Алтай» – школа № 22. Второй : «Магистраль» – «Монтажник-40» – «Кооператор» – «Ручеек» и далее в направлении СОТ «Крылья Сургута» до школы № 22.

: «Магистраль» – «Монтажник-40» – «Кооператор» – «Ручеек» и далее в направлении СОТ «Крылья Сургута» до школы № 22. Третий : «Летние юрты» – «Автомобилист» – «Интеграл-1» – «Бережок» – «Сургутский» – «Кедровый бор» – «Лайнер» – школа № 22.

: «Летние юрты» – «Автомобилист» – «Интеграл-1» – «Бережок» – «Сургутский» – «Кедровый бор» – «Лайнер» – школа № 22. Четвертый : СОК «Старожил-1» – ПОК «Многодетная семья» – «Заречный» – «Полимер» – «Прибрежный» – школа № 22.

: СОК «Старожил-1» – ПОК «Многодетная семья» – «Заречный» – «Полимер» – «Прибрежный» – школа № 22. Пятый : «Подводник» – «Лесное» – «Чернореченское» – «Родничок» – «Чистые пруды» – «Рассвет» – школа № 22.

: «Подводник» – «Лесное» – «Чернореченское» – «Родничок» – «Чистые пруды» – «Рассвет» – школа № 22. Шестой: «Железнодорожник» – «Весеннее» – «Брусничное» – «Клюквенное» – «Лазурное», «Лето» – «Лукоморье» – «Приозерное» – «Радуга» – «Светлое» – «Сосновый бор» – «Урожай», «Грибное» – школа № 22.

Предварительная сумма затрат оценивается в 60-70 миллионов рублей. Сейчас проект находится на рассмотрении у заместителя главы Сургута Александра Пелевина. В случае положительного отзыва документ вынесут на обсуждение бюджетной комиссии при главе города. Если и она одобрит проект, то окончательное решение будет за депутатами сургутской думы. В дальнейшем инфраструктура, созданная для школьных маршрутов, может стать основой для движения регулярных городских автобусов, отмечают авторы проекта.