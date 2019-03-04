16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Сургутских школьников будут учить дистанционно

СИА-ПРЕСС выяснил, как это связано с пятидневкой и актировками

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В учебных заведениях Сургута тестируют систему дистанционного образования. Об этом агентству СИА-ПРЕСС рассказали родители двух сургутских школ.

Мы связались с одной из них — гимназией им. Салманова, и поговорили с заместителем директора по УВР Светланой Кучиной, чтобы узнать, что это за система и когда она заработает.

«Мы продумываем варианты на актированные дни и карантины. Сейчас подключились к «Мобильному электронному образованию», заключили договор. Мы встанем на их платформу и сможем проводить уроки онлайн. То есть, у детей будет возможность подключаться [к системе] почти всем одновременно. В скором будущем — думаю, с сентября, — уже начнем работать в тестовом режиме и на 100 процентов проводить уроки онлайн. Кроме того, еще и родительские собрания смогут проводиться в таком формате», — пояснила Светлана Кучина.

Также среди учеников и учителей школ прошел слух о том, что систему дистанционного образования внедряют для того, чтобы со временем номинально перевести учебные заведения на пятидневный режим обучения. А субботние уроки, якобы, ученики будут посещать, не выходя из дома.

Агентство СИА-ПРЕСС уточнило этот вопрос у замдиректора. Светлана Кучина ответила, что об этом речи не идет:

«Это дополнительный ресурс. Он предусмотрен для наших зимних условий: длинных актировок и карантинов. Разработано много материалов. И уроки качественные, и учебники – все загружено на этой платформе. Но мы не рассматриваем [этот дистанционный формат обучения] как переход к пятидневке. Потому что в случае перехода суббота будет полноценным выходным днем».

Заместитель директора департамента образования Сургута Анна Хотмирова подтвердила, что дистанционное обучение будет использоваться именно как дополнительный ресурс и не претендует на то, чтобы «освободить» детей от посещения школы в субботу. Еще она добавила, что на сегодняшний день практически все школы города в тестовом режим пробуют работать с различными электронным образовательными системами. Какие результаты это принесет, станет известно к концу учебного года.

Справка: ООО «Мобильное электронное образование» является разработчиком и поставщиком цифровой образовательной среды для общеобразовательных организаций на территории РФ. Апробация онлайн-системы прошла в 2016 году. С тех пор к ней подключились школы 584 городов страны.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:45, просмотров: 223, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Попали в историю

Попали в историю
​Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема дал юбилейный концерт в Сургутской филармонии
Юрий Нуреев Сегодня в 17:26
144 0
​Новым законом – по малому бизнесу

​Новым законом – по малому бизнесу
В Госдуме принимается документ, который разрушит десятки тысяч небольших предприятий по всей стране
Петр Югай, первый хостельер Сургута Сегодня в 15:43
390 10
Почему с остановки у СОКБ не «гоняют» таксистов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Почему с остановки у СОКБ не «гоняют» таксистов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:19
410 3
Юрий Валгушкин: Когда новые микрорайоны какое-то время стоят незаселенными, может показаться что они так и будут пустовать. Но это не так

Юрий Валгушкин: Когда новые микрорайоны какое-то время стоят незаселенными, может показаться что они так и будут пустовать. Но это не так
Заместитель директора ДАиГ рассказал, сколько жилых домов, школ и спортобъектов появится в Сургуте в ближайшие годы
Анастасия Семихатских Сегодня в 10:27
497 14
​Каким быть Сургуту

​Каким быть Сургуту
Мои предложения по застройке ядра центра города
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 10:00
460 11
​По-прежнему ей снится школа

​По-прежнему ей снится школа
3 марта сургутскому учителю Юлии Семеновне Плехановой исполнилось 86 лет
Елена Усачева, сургутянка 27 февраля в 15:02
447 1
​Твой «Вариант»: центру, объединившему все дворовые клубы Сургута, исполнилось 20 лет

​Твой «Вариант»: центру, объединившему все дворовые клубы Сургута, исполнилось 20 лет
Ангелина Оленина, внештатный корреспондент СИА-ПРЕСС 02 марта в 12:20
753 3
​В бане

​В бане
Скажу, что не особо часто приходится посещать это заведение, нет времени. Да и встречают тебя там, как гостя нежеланного и даже не скрывают этой свое неприязни. Но и к такому приему мы начинаем привыкать. Однако последний случай заставил меня сесть за это письмо.
Галина Кондрякова, ветеран сургутсткой журналистики 02 марта в 11:49
1247 13
​Сургутские эксперты рассказали, как и когда можно наказывать школьников

​Сургутские эксперты рассказали, как и когда можно наказывать школьников
Читать записки, бить и выгонять с урока — запрещено
Анастасия Якупова 02 марта в 11:22
787 3
«Наталье Алешковой представлены все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством РФ»

«Наталье Алешковой представлены все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством РФ»
Управление кадров и муниципальной службы Администрации города Сургута 01 марта в 18:15
880 0
​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»

​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»
Бывший замглавы Сургута рассказала СИА-ПРЕСС о своем увольнении и будущем суде с администрацией города
Анастасия Семихатских 01 марта в 10:00
2581 23
В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень

В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень
Лилия Сулейманова 01 марта в 15:32
556 2
Кадры решают - все

Кадры решают - все
Обновление парка «За Саймой», новый глава управления спорта, увольнение заместителя главы города – последние новости Сургута за минувшую неделю
Олег Владимиров 01 марта в 11:25
573 3
«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора

«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора
Мысли по итогам публичных слушаний о застройке центральной площади Сургута
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 01 марта в 11:05
433 5
Сургуту нужен референдум о ядре центра города

Сургуту нужен референдум о ядре центра города
Общественные обсуждения на два часа поздним вечером в четверг – это несерьезно. Мы же не землю под киоск в каком-нибудь 25 микрорайоне передаем в пользование...
Сергей Антонов, сургутянин 01 марта в 09:54
569 8
​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек
Директор HeadHunter Урал рассказала СИА-ПРЕСС, кого ищут работодатели в Сургуте и как зарабатывать больше средней зарплаты по городу
Лилия Сулейманова 28 февраля в 13:14
692 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика