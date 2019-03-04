Сургутских школьников будут учить дистанционно

В учебных заведениях Сургута тестируют систему дистанционного образования. Об этом агентству СИА-ПРЕСС рассказали родители двух сургутских школ.

Мы связались с одной из них — гимназией им. Салманова, и поговорили с заместителем директора по УВР Светланой Кучиной, чтобы узнать, что это за система и когда она заработает.

«Мы продумываем варианты на актированные дни и карантины. Сейчас подключились к «Мобильному электронному образованию», заключили договор. Мы встанем на их платформу и сможем проводить уроки онлайн. То есть, у детей будет возможность подключаться [к системе] почти всем одновременно. В скором будущем — думаю, с сентября, — уже начнем работать в тестовом режиме и на 100 процентов проводить уроки онлайн. Кроме того, еще и родительские собрания смогут проводиться в таком формате», — пояснила Светлана Кучина.

Также среди учеников и учителей школ прошел слух о том, что систему дистанционного образования внедряют для того, чтобы со временем номинально перевести учебные заведения на пятидневный режим обучения. А субботние уроки, якобы, ученики будут посещать, не выходя из дома.

Агентство СИА-ПРЕСС уточнило этот вопрос у замдиректора. Светлана Кучина ответила, что об этом речи не идет:

«Это дополнительный ресурс. Он предусмотрен для наших зимних условий: длинных актировок и карантинов. Разработано много материалов. И уроки качественные, и учебники – все загружено на этой платформе. Но мы не рассматриваем [этот дистанционный формат обучения] как переход к пятидневке. Потому что в случае перехода суббота будет полноценным выходным днем».

Заместитель директора департамента образования Сургута Анна Хотмирова подтвердила, что дистанционное обучение будет использоваться именно как дополнительный ресурс и не претендует на то, чтобы «освободить» детей от посещения школы в субботу. Еще она добавила, что на сегодняшний день практически все школы города в тестовом режим пробуют работать с различными электронным образовательными системами. Какие результаты это принесет, станет известно к концу учебного года.

Справка: ООО «Мобильное электронное образование» является разработчиком и поставщиком цифровой образовательной среды для общеобразовательных организаций на территории РФ. Апробация онлайн-системы прошла в 2016 году. С тех пор к ней подключились школы 584 городов страны.