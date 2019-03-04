​У голого мужчины из детского сада в Сургуте нашелся обнаженный собутыльник

Сургутяне обнаружили голого, окровавленного мужчину в подъезде, расположенном неподалеку от детского сада «Искорка», где утром был задержан также обнаженный горожанин. Об этом информационному агентству СИА-ПРЕСС сообщили специалисты пресс-службы УМВД Югры.

«Первыми в дошкольное учреждение прибыли медики и забрали мужчину в медучреждение на освидетельствование, так как он был в состоянии глубокого алкогольного опьянения, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС сотрудник пресс-службы. — Кроме того, очевидцы обнаружили в соседнем доме в подъезде еще одного мужчину — также обнаженного и со следами крови. Последний пояснил, что они вместе распивали алкогольные напитки, после чего произошел конфликт».

Специалисты отметили, что голого мужчину из подъезда сотрудники патрульно-постовой службы забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Решение по этому делу будет принято сегодня», — заключила специалист окружной пресс-службы.

Источник, знакомые с ситуацией, отмечают, что скорее всего мужчинам будет предъявлено обвинение по статье хулиганство. «Максимум им грозит штраф», — отмечает источник. По его информации, серьезных травм у мужчин нет.

Напомним, сегодня в Сургуте голый мужчина был задержан в детском саду «Искорка», расположенном на улице Профсоюзов 40/1. Правоохранительными органами установлено, что мужчина 1981 года рождения привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.