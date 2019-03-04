​Дизайн-проект парка «Россия – моя история» в Сургуте разработают в марте

К 22 марта планируется сформировать дизайн-проект организации выставочного пространства Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Сургуте. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Юрий Южаков на рабочем совещании, которое провела глава региона Наталья Комарова.

«Застройщиком совместно с фондом гуманитарных проектов разработано техническое задание на проектирование с экспликацией помещений для размещения исторического парка, ведется работа по согласованию архитектурных фасадов. Также разработана концепция создания общественного пространства на прилегающей территории. Проектные работы начнутся уже в апреле», – цитирует Южакова окружной департамент общественных и внешних связей.

Наталья Комарова поручила соблюдать сроки реализации проекта, зафиксированные в документах.

Открытие мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» в Сургуте запланировано на декабрь 2019 года. Также в этом году планируется начало благоустройства территории у парка. Глава Сургута Вадим Шувалов сообщал, что мультикультурный комплекс будет создан на базе ЖК «Возрождение».