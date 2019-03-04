​Голый мужчина прятался в детском саду в Сургуте // ВИДЕО

Сегодня в Сургуте голый мужчина был задержан в детском саду «Искорка», расположенном на улице Профсоюзов 40/1. Об этом информационному агенству СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе УМВД города. Сейчас сургутянин находится в СОКБ.

«Поступило сообщение, что в детском саду «Искорка» находится неадекватный мужчина. Сотрудники полиции задержали его и доставили в СОКБ, — пояснили специалисты пресс-службы корреспонденту СИА-ПРЕСС. — Правоохранительными органами установлено, что мужчина 1981 года рождения привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления (кражи — прим.ред.) и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Неоднократно доставлялся в отделения полиции за административные правонарушения».

По сообщениям источников издания, мужчина был в крови и вел себя неадекватно. Он заявлял, что двое неизвестных напали и избили его.

В социальных сетях родители детсадовцев отмечают, что администрация дошкольного учреждения сработала быстро, детям обнаженный мужчина не навредил. «В дошкольном учреждении меры приняты своевременно. Оперативные службы были вызваны, действия выполнены согласно инструкциям», — отмечает сургутянка в крупном городском сообществе в «Вконтакте».

Фото, видео: youtube.com, Igor Kessler.