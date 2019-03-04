​В Сургутском районе в ДТП погибли два человека: легковушка при обгоне залетела под «Урал»

Вечером в воскресенье, 3 марта, на 42 километре автодороги «Сургут – Когалым» в ДТП погибли два человека, еще трое госпитализированы.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Sonata, при выполнении обгона допустил занос своего автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Урал» под управлением водителя 1959 года рождения», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

В аварии погибли 23-летняя девушка и 18-летний молодой человек. Водитель легковушки и еще два его пассажира 2001 и 1997 годов рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.