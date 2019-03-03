В Сургуте молодые семьи вышли на очередной пикет из-за жилищной программы

В Сургуте в воскресение 3 марта, прошел очередной пикет молодых семей с требованием прекратить исключать участников программы «Доступное жилье молодым» из списков получателей субсидии. Пикет прошел в сквере 31-го микрорайона Сургута под лозунгом «Н.В. Комарова! Останови исключение молодых семей! Верни и выплати субсидии детям!».

Участники требовали восстановить в программе работников бюджетной сферы, выплатить субсидии на детей уже исключенных участников, достигших возраста 36 лет, а также прекратить судебные преследования со стороны ипотечного агентства Югры, которое требует возврата компенсации процентной ставки.

Ранее, напомним, одиночный пикет с аналогичными требованиями перед зданием администрации Сургута провела одна из участниц инициативной группы «Сургут для детей» Олеся Киканян. В пятницу, 1 марта, такая же акция прошла в Урае.