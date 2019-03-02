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​В Сургутской лыжне — 2019 принял участие 8-месячный малыш

Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru
Фото: Рамиль Нуриев/admsurgut.ru

В Сургутской лыжне — 2019, которая состоялась 2 марта на лыжероллерной трассе спортивного объекта «Спортивное ядро», приняли участие порядка двух тысяч человек. Всего на праздник пришли около четырех тысяч человек.

«Самому юному участнику забега было всего восемь месяцев. Он вместе со своей мамой прошел всю дистанцию гонки в семейных забегах. Самому опытному участнику соревнований — 84 года», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Также в этом году в забеге приняли участие детсадовцы. 400 дошколят из 50 образовательных учреждений пробежали дистанцию 400 метров.


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Сегодня в 18:51, просмотров: 214, комментариев: 1


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 21:27
Молодцы!!!

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