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​Солист группы «Ласковый май» потерял сознание на борту самолета «Москва — Сургут»

Источник: instagram.com/razin_andrei_lm/
Источник: instagram.com/razin_andrei_lm/

Солисты группы «Ласковый май» Дима Тревога потерял сознание на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сургут. Об этом на своей странице в Instagramрассказал продюсер коллектива Андрей Разин. По его словам, все обошлось, благодаря грамотным действиям экипажа авиакомпании Utair и помощи врача реанимации Елены, которая летела этим же рейсом.

Сегодня при перелёте из города Москвы в город Сургут на гастроли, где мы должны дать концерт 1 марта, в Нефтеюганске, на борту самолёта, спустя 02:00 полёта внезапно потерял сознание солист группы «Ласковый май». Очень благодарен действиям экипажа, командиру самолета, которые обратились к пассажирам с просьбой, если есть медицинские работники обратиться к ним. И нам очень повезло, что в этом самолёте летела врач реанимации Елена , которая сделала всё возможное для того, чтобы Дмитрию стало легче и Дмитрий Тревога смог долететь спокойно до города Сургута, где была вызвана экстренная служба, которая поднялась на борт. Ими была оказана медицинская помощь. Надеюсь, что сегодня, буквально через час, Дима выйдет на сцену и сможет продолжать свою гастрольную деятельность. Ещё раз огромное спасибо всему экипажу очень хорошей компании ЮТ-эйр. Спасибо огромное за помощь.

(орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Судя по постам в соцсети продюсера и солиста «Ласкового мая», Тревога быстро пришел в себя, отыграл запланированный в Нефтеюганске концерт, а 2 марта прогулялся по городу.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 331, комментариев: 0


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