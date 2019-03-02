​Очередной пикет с требованием выполнить жилищную программу состоялся в Урае

В Югре продолжаются пикеты с требованием к югорским властям выполнить жилищные программы. Очередная одиночная акция состоялась в Урае 1 марта. Активистка стояла у здания администрации города с плакатом «Урай! Выдайте обещанные субсидии «Молодым семьям»! Стоим 6 лет».

Этот пикет стал одним из серии, состоявшихся в округе. Так, в пятницу у мэрии Сургута состоялось несколько акций. Вышедшие на пикеты анонсировали согласованный митинг, который состоится в полдень 3 марта в сквере 31 микрорайона, а также пригласили на него главу города Вадима Шувалова. Напомним, активисты требуют, в частности, прекратить исключать участников из программы «Доступное жилье молодым».