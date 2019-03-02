​Руководитель гострудинспекции Югры проведет личный прием сургутян

Во вторник, 5 марта, в Сургуте состоится личный прием граждан руководителем Государственной инспекции труда в Югре Максимом Новичковым. Работники и работодатели смогут получить консультации по вопросам применения норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

«Прием граждан будет проведен с 13.00 до 15.00 по адресу: Государственная инспекция труда г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 4, офис 213. Телефон для справок: 8 (3462) 550-406 (доб. 205,208)», — сообщили в пресс-службе ведомства.