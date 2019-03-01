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Администрация Сургута прокомментировала СИА-ПРЕСС ситуацию с увольнением Натальи Алешковой

Управление кадров и муниципальной службы администрации Сургута назвало причины увольнения замглавы города Натальи Алешковой.

По версии администрации, основанием для сокращения Алешковой послужило «совершенствование структуры администрации города в соответствии с решением думы города». Напоминаем, что решение это подразумевало сокращение количества заместителей главы Сургута с шести до пяти человек.

«Наталье Павловне представлены все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством Российской Федерации при сокращении численности работников, в том числе были сделаны предложения имеющихся в Администрации города вакантных должностей», — сказано в ответе администрации.

Наталья Алешкова в интервью СИА-ПРЕСС подтвердила, что ей предлагали вакансии. Но с двумя нюансами:

«Мне предложили место консультанта главы, советника главы. Но, во-первых, это должности, которыми глава сам волен распоряжаться и хоть завтра принять решение о сокращении. Во-вторых, почему я должна соглашаться, если у меня есть моя должность, которую мне просто не предоставили?».

В своем ответе администрация Сургута проигнорировала несколько фактов, о которых рассказала Алешкова:

1. Распоряжение о сокращении было вынесено в феврале 2017 года, когда Наталья Алешкова находилась в отпуске по уходу за ребенком (такие действия со стороны работодателя противоречит трудовому законодательству РФ).

2. Первое уведомление о сокращении замглавы получила в день выхода из декрета, когда ее ребенку еще не исполнилось три года (это также является нарушением законодательства).

3. По возвращению из декрета Наталье Алешковой была предоставлена уже не существующая должность заместителя главы администрации Сургута (летом 2017 года она была заменена на должность заместителя главы муниципального образования). Эту поправку в трудовую книжку Алешковой так и не внесли.

4. Со слов бывшего замглавы, заработная плата выплачивалась ей не в полной мере. Наталье Алешковой не оформили электронную подпись и не внесли в график отпусков.

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По теме: В интервью агентству СИА-ПРЕСС Наталья Алешкова рассказала, каким именном образом ее увольняли из сургутской администрации.


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Сегодня в 18:48, просмотров: 235, комментариев: 0


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