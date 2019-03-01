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Общественные слушания по межеванию центра Сургута не дали результата

Сургутяне не смогли сказать, что они хотят увидеть в «ядре» города

В четверг, 28 февраля, в сургутской думе прошли общественные слушания по вопросу межевания «ядра» Сургута, которое охватывает набережную и площадь перед СурГУ. На слушаниях мог выступить любой желающий житель города и высказать свои предложения по освоению этой территории. Однако, по словам многих присутствовавших, конкретики на встрече было мало. В частности, заместитель председателя главы думы Сургута Артем Кириленко отметил, что главной теме встречи было посвящено мало выступлений.

«У меня впечатления от публичных слушаний смешанные. С одной стороны, диалог был не совсем конструктивным. Предмет слушаний был один, а мнения были по совершенно другим вопросам: от концепции развития этой территории до дизайна главной площади города. С другой стороны, мне понравилось, что многие высказались за то, чтобы этот район развивался комплексно», – сообщил Артем Кириленко корреспонденту СИА-Пресс.

Источник редакции в администрации Сургута рассказал, что слушания не оправдали ожидания, которые на них возлагались. По его словам, конкретных предложений было мало и в основном участники встречи говорили о старом проекте освоения территории «ядра» города, который уже не актуален.

«В основном люди высказали свое мнение по старому проекту развития набережной и площади, который без сомнения нужно корректировать. Но на это сейчас не выделено денег. – объясняет собеседник СИА-Пресс. – Прежде нужно договориться со всеми сторонами: общественностью, округом, университетом. Только после этого станет ясно, какие объекты должны быть в «ядре» города. На основе всех предложений будет сформировано техническое задание, а уже затем можно говорить о выделении каких-то денег».

С тем, что действующий проект развития «ядра» города нуждается в доработке согласен и Артем Кириленко:

Сейчас общая концепция «ядра» города в формализованном виде отсутствует. Тот проект, который есть, уже морально устарел. Поэтому для решения тактических задач публичные слушания были необходимы, но это приводит к клочкооразному освоению данной территории, что, конечно, неправильно.

По итогам слушаний, в городской администрации соберется комиссия, которая должна представить главе Сургута Вадиму Шувалову результаты общественного обсуждения проекта освоения территории «ядра» города. На их основе будет принято решение о дальнейших действиях, будь это повторные слушания или начало разработки технического задания.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 192, комментариев: 0


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