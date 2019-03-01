​В Сургуте и Нижневартовске увеличат численность пожарно-спасательных подразделений

В Югре увеличивают численность дежурных караулов пожарно-спасательных гарнизонов. Значительнее всего она вырастет в Сургуте и Нижневартовске. В Ханты-Мансийске предусмотрено создание новой пожарно-спасательной части. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по округу.

В ведомстве подчеркнули, что решение о выделении численности в муниципалитеты принималось после анализа временных и качественных показателей реагирования на пожары, количества происшествий и степени их последствий.

«Принятые решения и спланированная на предстоящий период работа по укомплектованию вновь введенных должностей, безусловно, положительным образом отразится на повышении боеготовности реагирующих пожарно-спасательных подразделений. С помощью доведения до нормативных показателей численности дежурных караулов мы повысим защищенность населенных пунктов, а также увеличится боеготовность подразделений к реагированию на чрезвычайные ситуации», — отметил заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Сергей Антонов.

По последним данным, в Сургуте не хватает как минимум 593 пожарных и 20 единиц техники. В прошлом году ГУ МЧС по Югре выдало предписание на имя главы города устранить это нарушение до 1 октября 2020 года. Однако в ноябре 2018 года депутаты думы Сургута выступили против строительства пожарного депо за счет городского бюджета, а также предложили оспорить в суде требование МЧС.