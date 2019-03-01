​Несколько контрагентов Utair планируют подать иски о банкротстве компании из-за мелких долгов

ООО «Гидпромэнергострой», ООО «Компания «Интер», ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал», ООО «ЮЮК» заявили о намерении подать иски о банкротстве авиакомпании Utair. Речь идет о неисполнении обязательств на суммы от 340 тысяч до 358 тысяч рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федресурс.

В авиакомпании подчеркнули, что из-за небольшого размера задолженности риск признания авиакомпании банкротом отсутствует. «Выплатить сумму 1,5 миллиона рублей не составит трудности для авиакомпании, но справедливость такой оплаты является предметом коммерческого спора и арбитражного разбирательства. Авиакомпания не намерена производить оплату даже незначительных сумм до полного окончания процедуры урегулирования разногласий, предусмотренных законом», — приводит агентство слова представителя пресс-службы Utair.

Отмечается также, что данная задолженность не связана с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.

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