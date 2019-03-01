​Жители дома в Сургуте боятся остаться с ободранными стенами и без ремонта // ФОТО

Жители сургутского дома по адресу Ленина 39/1 обратились в редакцию СИА-ПРЕСС с жалобами. В первом подъезде уже два месяца длится ремонт лифтовой шахты, а накануне рабочие начали скоблить стены. На первом этаже их зачистили полностью.

А на остальных этажах ограничились тем, что сорвали только самые крупные лоскуты старой краски.

Жильцы задали вопрос рабочим: будет ли окрашен весь подъезд дома, или ремонт закончится при входе?

Мастера объяснили, что денег нет, расходные материалы куплены только для покраски первого этажа, а остальное помещение было приказано слегка поскоблить.

«Я исправно плачу за ЖКУ. Последние два месяца с нас даже взымают на 500 рублей больше по статье «Содержание общего имущества». Я живу на шестом этаже и не хочу, чтобы стены здесь выглядели как помойка, а красивым был только первый этаж», — делится с корреспондентом СИА-ПРЕСС жительница дома Елена Раманова.

Также она пояснила, что здание было построено в 1986 году, и ремонт в нем не проводился ни разу. «Лет десять назад перекрасили первый этаж, и на этом все закончилось», — добавила Елена.

Директор управляющей компании «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит рассказал изданию, что ремонт в девятиэтажке будет сделан в полном объеме, однако точные сроки назвать невозможно. Он объяснил, что покраска будет проходить постепенно. «Мы исходим из тех средств, которые собираем с дома.

Сейчас у нас нет 700 тысяч рублей на один подъезд — мы столько денег не собираем по текущему содержанию», — рассказал руководитель УК.

Также Шемит рекомендовал жильцам домов обращаться в управляющую компанию в случаях, когда возникают вопросы.