16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8145   EUR  74,8048  

​Жители дома в Сургуте боятся остаться с ободранными стенами и без ремонта // ФОТО

Жители сургутского дома по адресу Ленина 39/1 обратились в редакцию СИА-ПРЕСС с жалобами. В первом подъезде уже два месяца длится ремонт лифтовой шахты, а накануне рабочие начали скоблить стены. На первом этаже их зачистили полностью.

А на остальных этажах ограничились тем, что сорвали только самые крупные лоскуты старой краски.

Жильцы задали вопрос рабочим: будет ли окрашен весь подъезд дома, или ремонт закончится при входе?

Мастера объяснили, что денег нет, расходные материалы куплены только для покраски первого этажа, а остальное помещение было приказано слегка поскоблить.

«Я исправно плачу за ЖКУ. Последние два месяца с нас даже взымают на 500 рублей больше по статье «Содержание общего имущества». Я живу на шестом этаже и не хочу, чтобы стены здесь выглядели как помойка, а красивым был только первый этаж», — делится с корреспондентом СИА-ПРЕСС жительница дома Елена Раманова.

Также она пояснила, что здание было построено в 1986 году, и ремонт в нем не проводился ни разу. «Лет десять назад перекрасили первый этаж, и на этом все закончилось», — добавила Елена.

Директор управляющей компании «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит рассказал изданию, что ремонт в девятиэтажке будет сделан в полном объеме, однако точные сроки назвать невозможно. Он объяснил, что покраска будет проходить постепенно. «Мы исходим из тех средств, которые собираем с дома.

Сейчас у нас нет 700 тысяч рублей на один подъезд — мы столько денег не собираем по текущему содержанию», — рассказал руководитель УК.

Также Шемит рекомендовал жильцам домов обращаться в управляющую компанию в случаях, когда возникают вопросы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:46, просмотров: 63, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень

В Сургуте борются с незаконным сливом нечистот. Получается не очень
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:32
83 0
​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»

​Наталья Алешкова: «Для руководства Сургута были куда более простые способы от меня избавиться, но они пошли странным путем»
Бывший замглавы Сургута рассказала СИА-ПРЕСС о своем увольнении и будущем суде с администрацией города
Анастасия Семихатских Сегодня в 10:00
1074 12
Кадры решают - все

Кадры решают - все
Обновление парка «За Саймой», новый глава управления спорта, увольнение заместителя главы города – последние новости Сургута за минувшую неделю
Олег Владимиров Сегодня в 11:25
317 1
«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора

«Ядро» должно быть символом объединения, а не раздора
Мысли по итогам публичных слушаний о застройке центральной площади Сургута
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 11:05
245 0
Сургуту нужен референдум о ядре центра города

Сургуту нужен референдум о ядре центра города
Общественные обсуждения на два часа поздним вечером в четверг – это несерьезно. Мы же не землю под киоск в каком-нибудь 25 микрорайоне передаем в пользование...
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 09:54
310 2
​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек

​Анна Хвостова: Работу в Сургуте сложнее найти бухгалтерам и юристам — на одну такую вакансию претендуют больше десяти человек
Директор HeadHunter Урал рассказала СИА-ПРЕСС, кого ищут работодатели в Сургуте и как зарабатывать больше средней зарплаты по городу
Лилия Сулейманова 28 февраля в 13:14
460 2

​Сибпромстрой усиливает безопасность своих микрорайонов в Сургуте и Сургутском районе
Анна Калугина 27 февраля в 15:10
733 6
Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута

Шесть вопросов к застройке ядра центра Сургута
В четверг, 28 февраля, в Сургуте пройдут публичные слушания, посвященные застройке ядра центра города. Это касается каждого сургутянина
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 15:42
1444 26
​Остановка по требованию

​Остановка по требованию
Много говорили и писали про эти «теплые остановки» для Сургута. Прошло достаточно времени — пора сделать обзор
Альберт Исмагилов, постоянный читатель siapress.ru 26 февраля в 09:36
861 15
​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»

​Дмитрий Назаров: «Не надо ходить на художественные фильмы с лупой и микроскопом»
Народный артист России о фильме «Тобол», критике и отношении к своему персонажу
Анастасия Якупова 25 февраля в 15:51
973 17
​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что в прошлом году в Сургуте не было капремонтов домов? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 25 февраля в 15:50
653 0
​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​10 подарков, которые женщины не хотят получить на 8 марта // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 25 февраля в 12:44
789 7
​Марш памяти Бориса Немцова в Москве

​Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Прошло четыре года со дня показательного расстрела одного из лидеров оппозиции в ста метрах от Кремля за день до крупной оппозиционной акции. Убийство не раскрыто
Александр Мазурин 25 февраля в 12:32
618 5
Культурная жизнь у нас не замерла

Культурная жизнь у нас не замерла
Мы бы хотели внести ясность в опрометчиво сказанную фразу господином Олегом Владимировым о нашем учреждении
Ванда Болотнова, руководитель МАУ «Городской культурный центр» 25 февраля в 12:23
667 3
Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких

Сердечное благополучие мужчины зависит от заинтересованности его близких
Ирина Урванцева​, депутат думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
884 0
Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 23 февраля в 10:00
574 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика