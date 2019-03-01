​«Шувалов, выходи на разговор»: активисты Сургута провели серию пикетов у мэрии и призвали главу города к ним присоединиться

В пятницу, 1 марта, у здании администрации Сургута прошла серия пикетов активистов, требующих прекратить исключать участников из программы «Доступное жилье молодым».

Пять человек по очереди выходили к мэрии с плакатами, который гласили: «Комарова! Не исключи, восстанови, выплати!», «Шувалов, выходи на разговор 3 марта в 12.00 31 мкр», «Ипотечное агенство Югры! Отзови судебный иск! Выплати субсидию моим детям».

Активисты утверждают, что побили рекорд по количеству пикетов у мэрии. Одним из основных требований, выдвинутых сегодня, они называют приглашение главы города Вадима Шувалова на согласованную акцию, которая состоится в полдень 3 марта в сквере 31 микрорайона.

«Конечно место не совсем удобное для пикетирующих, но ввиду настоятельных рекомендаций администрации города Сургута и отсутствием времени на прения, организаторы приняли данные условия, ради проведения давно запланированного мероприятия. Тема пикета: свободное выражение публичного мнения о проблемах программы ХМАО «Улучшение жилищных условий населения Югры». На мероприятии пройдет голосование по требованиям к резолюции, а также выдача агитационных наклеек. Мы призываем главу города Сургута Шувалова В.Н. и его администрацию принять участие в решении проблем своих горожан», — отмечают участники акции.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, власти Сургута и Нефтеюганска согласовали массовые пикеты против исключения семей из списка получателей субсидий по программе «Доступное жилье для молодых семей». Участники акций готовы объявить голодовку, если их требования не будут услышаны.