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​Экспертиза подтвердила получение травм сургутскими иеговистами

Осталось выяснить, кто их нанес

Судебная медицинская экспертиза предварительно подтвердила наличие травм у представителей запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», задержанных в Сургуте 15 февраля. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказал помощник окружного омбудсмена Муратбек Канафин.

«Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова провела личный прием по этому вопросу. Также зарегистрировано письменное обращение от семерых человек. По данным фактам направлено заявление в СУ СКР и прокуратуру округа. Также заявители были направлены на судмедэкспертизу. По предварительным данным, получение травм экспертиза подтвердила. Кто и когда нанес, выясняют следователи», — сказал собеседник агентства.

Стоит напомнить, что по факту заявлений иеговистов о пытках в сургутском следственном отделе окружное СУ СКР проводит внутреннюю проверку. Также ранее сообщалось, что на сторону задержанных в Сургуте иеговистов, по данным официального портала запрещенной в России религиозной организации, встал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Спецоперация по задержанию подозреваемых в участии экстремистской организации в Сургуте состоялась 15 февраля. Через несколько дней задержанные заявили, что их пытали в следственном отделе города. В СУ СКР по Югре сначала опровергли эту информацию, а позже начали собственную проверку.

В соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 449, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:47
Там уже забрасывают инфу, что иеговисты по научению адвокатов сами себя били.

Помнится про овд дальний тоже вбрасывали, мол, чувак сам себе увечия нанес
Сергей Б
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Сегодня в 12:31
Решение Верховного суда Российской Федерации – …должны быть ликвидированы – сургутские органы восприняли в прямом смысле.
Сергей Б
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Сегодня в 12:39
Ходили слухи, что в главы ХМАО метил глава СКР Александр Бастрыкин.

Если что, получается эти мелкие засранцы из СК по Сургуту его по-крупному подставили. Предводитель упырей в Югре не нужен.

С такой точки зрения можно объяснить рассуждения губернаторши, что мол, может быть еще останусь.
Моби Сергей Б
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Сегодня в 12:47
глупости какие - его в СК не для этого назначили, ты ж в курсе истории с испанией и т.д
Сергей Б Моби
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Сегодня в 12:51
Ты что до сих пор не усек в какой глупой и невероятной стране живешь?

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