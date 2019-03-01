​Экспертиза подтвердила получение травм сургутскими иеговистами

Судебная медицинская экспертиза предварительно подтвердила наличие травм у представителей запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», задержанных в Сургуте 15 февраля. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказал помощник окружного омбудсмена Муратбек Канафин.

«Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова провела личный прием по этому вопросу. Также зарегистрировано письменное обращение от семерых человек. По данным фактам направлено заявление в СУ СКР и прокуратуру округа. Также заявители были направлены на судмедэкспертизу. По предварительным данным, получение травм экспертиза подтвердила. Кто и когда нанес, выясняют следователи», — сказал собеседник агентства.

Стоит напомнить, что по факту заявлений иеговистов о пытках в сургутском следственном отделе окружное СУ СКР проводит внутреннюю проверку. Также ранее сообщалось, что на сторону задержанных в Сургуте иеговистов, по данным официального портала запрещенной в России религиозной организации, встал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Спецоперация по задержанию подозреваемых в участии экстремистской организации в Сургуте состоялась 15 февраля. Через несколько дней задержанные заявили, что их пытали в следственном отделе города. В СУ СКР по Югре сначала опровергли эту информацию, а позже начали собственную проверку.

В соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.